مقتل ضابط عراقي كبير ونجله في اشتباكات غربي كركوك

كركوك (العراق) - (د ب أ):

ذكر مصدر أمني عراقي ،مساء اليوم الأحد، أن ضابطا عراقيا برتبة عقيد قتل مع نجله باشتباكات مع عناصر بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) غربي مدينة كركوك (250 كيلومترا شمالي بغداد).

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوات الحشد الشعبي قوة الحويجة وعصابات داعش، مما أدى إلى مقتل العقيد فاضل أحمد مدير مركز شرطة الشريعة التابعة لقضاء الحويجة ونجله علي في قرية ربزة ضمن حدود قضاء الحويجة غربي كركوك".

رغم اعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انهاء وجود داعش عسكريا في العراق، إلا ان عناصر التنظيم تشن هجمات من حين لآخر في البلاد.