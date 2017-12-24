بكفالة مالية.. إسرائيل تفرج عن ثلاثة أتراك اعتقلوا في القدس

برلين (دويتشه فيله)

بعد يوم على اعتقالهم، أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سراح ثلاثة أتراك دون توجيه أي اتهام لهم، حسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن ذلك تم بكفالة مالية شريطة الإبعاد عن البلدة القديمة بالقدس المحتلة حتى مطلع 2018.

أفادت تقارير إخبارية بأن محكمة في إسرائيل قضت الليلة الماضية بالإفراج عن ثلاثة أتراك، بعد يوم من اعتقالهم بمدينة القدس المحتلة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد (24 ديسمبر 2017) عن متحدث باسم الشرطة القول إنه تم إطلاق سراح السائحين الثلاثة دون توجيه أي اتهامات لهم.

من جانبها، ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن قاضي المحكمة قرر الإفراج عنهم بكفالة مالية ألف شيكل (نحو 288 دولار)، شريطة الإبعاد عن البلدة القديمة في المدينة المقدسة حتى مطلع 2018.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الأتراك الثلاثة، مساء الجمعة، حيث رفضت دخولهم المسجد الأقصى؛ بسبب لباسهم الذي كان يحمل علم بلادهم.

كانت سلطات الاحتلال وجهت لهم تهمة الإخلال بالنظام العام والمشاركة في مظاهرة غير قانونية وضرب الشرطة الإسرائيلية ومقاومتها.

ومن جانبه، قال المحامي نيك كوافمان لفرانس برس "المحكمة رفضت حجة الشرطة المبنية أساسا على أن (الأتراك الثلاثة) يمكنهم التأثير على تحقيقات الشرطة وبأنهم يشكلون خطرا على المجتمع العام".

وتابع "من الواضح أن هذه القضية قضية ذات اتهامات سياسية والقاضي قرر اطلاق سراحهم".