فصل أكثر من 2700 من العاملين بالحكومة التركية

أنقرة - (د ب أ):

أعلنت السلطات التركية، اليوم الأحد، فصل 2756 من العاملين بالدولة من مختلف المؤسسات، وذلك بمرسوم صدر وفقًا لحالة الطوارئ المفروضة بالبلاد.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية فقد تم نشر المرسوم بالجريدة الرسمية اليوم، وتضمن فصل أشخاص ينتمون أو يتواصلون مع كيانات أو جماعات "إرهابية" أو تعمل ضد الأمن القومي للدولة.

ومن بين من نص المرسوم على فصلهم 637 جنديا من القوات المسلحة التركية بما في ذلك من أسلحة البر والبحر والجو، إلى جانب 360 من قوات الدرك و61 من الشرطة.

كانت تركيا فرضت حالة الطوارئ بعد المحاولة الانقلابية التي وقعت في يوليو من العام الماضي.

وتتهم السلطات رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن بالمسؤولية عن المحاولة الانقلابية، وهي اتهامات ينفيها جولن.

وبموجب الطوارئ، اعتقلت السلطات أكثر من 50 ألف شخص، وفصلت نحو 150 ألف موظف حكومي.