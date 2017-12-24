إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات في مطارات الإمارات بسبب الضباب الكثيف

(أ ف ب):



تشهد حركة الطيران في المطارات الكبرى في دولة الإمارات اضطرابا شديدا، اليوم الأحد، مع الإعلان عن إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات؛ بسبب موجة من الضباب الكثيف، في وقت يستعد الاف المقيمين الاجانب للسفر لقضاء عيد الميلاد في بلدانهم.



وفي مطار دبي الدولي ألغيت أكثر من 15 رحلة مغادرة وأرجئت ستون رحلة أخرى على الأقل، وجرى تغيير مسار عشرات الرحلات القادمة بين منتصف الليل وصباح الأحد، بحسب ما أظهرت لائحة الطائرات المغادرة والقادمة على موقع المطار.



من جهتها قالت مجموعة "طيران الامارات" على موقعها ان "حركة الرحلات القادمة والمغادرة من مطار دبي الدولي تأثرت بالضباب في صباح يوم 24 ديسمبر"، معلنة عن الغاء عشر رحلات الى مدن مختلفة بينها طهران وبودابست وهونغ كونغ.



ونصحت المجموعة المسافرين المغادرين أو القادمين إلى مطار دبي الدولي بالتحقق من حالة رحلتهم قبل التوجه الى المطار.



وانسحب الغاء الرحلات وتأجيلها على مطارات اخرى في الدولة الخليجية وأهمها أبوظبي والشارقة.



وتشهد دولة الامارات موجة ضباب منذ الجمعة اشتدت ليل السبت الاحد وسط ارتفاع في درجات الرطوبة التي بلغت مستوى 95 بالمئة في معظم الإمارات.



وحذرت أجهزة الشرطة في مناطق مختلفة من انعدام الرؤية بسبب الضباب الذي توقع مركز الارصاد ان يستمر ليومين اضافيين. وقالت شرطة دبي على حسابها على تويتر "يوجد ضباب على جميع مناطق إمارة دبي، يرجى اتخاذ الحيطة والحذر وترك مسافة كافية ما بين المركبات".



ويأتي اضطراب حركة الطيران في وقت تستعد أعداد كبيرة من المقيمين الاجانب في دبي والإمارات الأخرى للسفر لقضاء أمسية عيد الميلاد التي تصادف مساء اليوم في بلدانهم. كما ان الامارات عادة ما تتوقع وصول اعداد ضخمة من السائحين لقضاء فترة أعياد نهاية العام فيها وخصوصا في دبي.



