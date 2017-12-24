الصين توقف أكثر من 11 ألف شخص لإساءة استخدام المعلومات الشخصية لمستخدمي الإنترنت

بكين- (أ ش أ):

احتجزت الشرطة الصينية أكثر من 11 ألف مشتبه به في 3700 قضية خلال السنتين الماضيتين على خلفيات مزاعم بإساءة استخدام المعلومات والبيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنت.

وقال وانج شنج جيون، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في بيان لإطلاع المشرعين حول حماية وأمن الفضاء الإلكتروني: "لقد ظهرت سلاسل صناعية غير قانونية في بعض الأماكن تورطت بالقيام بجمع غير قانوني وسرقة وبيع واستخدام المعلومات والبيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنت".

وأضاف وانج -وفق ما نقلته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية اليوم الأحد- أن قيام بعض شركات الإنترنت ووكالات الخدمات العامة بتخزين كميات كبيرة من البيانات الشخصية جعل منهم أهدافا سهلة.

وتابع: "إن التسريبات الجسيمة للمعلومات الشخصية أدى إلى تزايد عمليات الاحتيال التي استهدفت الضحايا بدقة عالية".

واقترح وانج تسريع العمل على سن قانون جديد ووضع معايير ووسائل مناسبة لتأكيد التعريف الشخصي، وإيجاد رقابة أفضل وفرض عقوبات أشد قسوة بحق المنتهكين والمخالفين.​