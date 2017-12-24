أكثر الكلمات إنتشاراً

مقهى العياط الطقس السيئ الكلاسيكو القدس المحتلة عهد التميمي محمد صلاح

الصين توقف أكثر من 11 ألف شخص لإساءة استخدام المعلومات الشخصية لمستخدمي الإنترنت

11:06 ص الأحد 24 ديسمبر 2017
الصين توقف أكثر من 11 ألف شخص لإساءة استخدام المعلومات الشخصية لمستخدمي الإنترنت

بكين- (أ ش أ):

احتجزت الشرطة الصينية أكثر من 11 ألف مشتبه به في 3700 قضية خلال السنتين الماضيتين على خلفيات مزاعم بإساءة استخدام المعلومات والبيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنت.

وقال وانج شنج جيون، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في بيان لإطلاع المشرعين حول حماية وأمن الفضاء الإلكتروني: "لقد ظهرت سلاسل صناعية غير قانونية في بعض الأماكن تورطت بالقيام بجمع غير قانوني وسرقة وبيع واستخدام المعلومات والبيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنت".

وأضاف وانج -وفق ما نقلته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية اليوم الأحد- أن قيام بعض شركات الإنترنت ووكالات الخدمات العامة بتخزين كميات كبيرة من البيانات الشخصية جعل منهم أهدافا سهلة.

وتابع: "إن التسريبات الجسيمة للمعلومات الشخصية أدى إلى تزايد عمليات الاحتيال التي استهدفت الضحايا بدقة عالية".

واقترح وانج تسريع العمل على سن قانون جديد ووضع معايير ووسائل مناسبة لتأكيد التعريف الشخصي، وإيجاد رقابة أفضل وفرض عقوبات أشد قسوة بحق المنتهكين والمخالفين.​

هذا المحتوى من

الإنترنت الشرطة الصينية وانج شنج جيون

الخبر التالى:

الشرطة البريطانية تحذر من تنفيذ هجمات ضد احتفالات عيد الميلاد

إعلان

أخبار قد تهمك

الأخبار المتعلقة

الأكثر قراءة الآن

إعلان

التعليقات

إعلان