الصين تختبر أكبر طائرة برمائية في العالم

بكين - (د ب أ):

اختبرت الصين بنجاح أكبر طائرة برمائية في العالم اليوم الأحد، حيث بثت وسائل إعلام رسمية أول رحلة لها على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن الطائرة طراز "إيه.جي.600"، التي يبلغ طولها 37 مترا وطول كل جناح بها 8ر38 متر، مماثلة للطائرة بوينج "737".

وأقلعت الطائرة من مطار "زوهاي" في إقليم جوانجدونج، الجنوبي، القريب من بحر الصين الجنوبي وهبطت مرة أخرى بعد ذلك بساعة.

وقالت شبكة "تشاينا جلوبال" التلفزيونية إنه تم تطوير الطائرة خلال ثماني سنوات تقريبا وانتجتها شركة "أفيشين أنداستري" الصينية الحكومية.

وأضافت الشبكة أنه سيتم استخدام الطائرة طراز "إيه.جي.600" بالاساس للمساعدة في إخماد حرائق الغابات والقيام بعمليات إنقاذ بحرية.

والقوات المسلحة الصينية، التي تضم حوالي مليوني فرد هي الاكبر في العالم، لكنها تتخلف عن جيوش مثل الجيش الامريكي، فيما يتعلق بالامكانية الفنية.

ودعا الرئيس الصيني، شي جين بينج إلى استثمار واسع في التكنولوجيا، بالاضافة إلى الابحاث البحرية والعسكرية والابتكار.

ومن المحتمل أن يتم استخدام طائرات "إيه.جي.600" في عمليات عسكرية وبحرية في بحر الصين الجنوبي، حيث تعزز الصين وجودها في السنوات الاخيرة عبر الجزر بناء وقاعدة عسكرية.

وتعتبر الصين معظم البحر، يخضع لسيادتها، على الرغم من أن العديد من الدول تطالب بأحقيتها في السيادة عليه من بينها فيتنام والفلبين وتايوان.