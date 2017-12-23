حفتر يرحب بإجراء انتخابات حرة تحت إشراف دولي

بنغازي - (د.ب.أ)

قال العميد أحمد المسماري المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي اليوم السبت إن القيادة ترحب بخيار الانتخابات، بشرط أن تكون حرة ونزيهة وبإشراف قضائي وأن تخضع لمراقبة المجتمع الدولي.

كما اكد المسماري على أن القيادة العسكرية الليبية وعلى وجه الخصوص المشير خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما لـ" الجيش الوطني الليبي، لا تبحث عن السلطة علي حد وصفه.

وأضاف المتحدث العسكري أيضا أن المشير حفتر لا يبحث عن السيطرة من خلال المطالبة بإجراء الانتخابات بل تبحث القيادة العامة عن قيادة مدنية مُنتخبة ديمقراطياً لتصل بليبيا إلى بر الأمان كما جاء في تصريحات نشرتها صحيفة المرصد الليبية.

يُذكر أن المشير حفتر قد أعلن عدم اعترافه بأي هيئات تشريعية أو تنفيذية في البلاد بعد تاريخ 18 ديسمبر الجاري حيث وصف القائد العام للجيش أن تاريخ 17 ديسمبر هو تاريخ انتهاء أي اتفاق سياسي والقيادة العامة لم تعد مُلزمة به.