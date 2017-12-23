كاتب أمريكي: العالم أشبه بلعبة شطرنج ثلاثي الأبعاد

بوسطن - )أ ش أ(

رأى زميل معهد واطسون للعلاقات الدولية بجامعة براون، ستيفن كينزر، أن السمة المميزة للعالم الجديد المضطرب هي تعذّر التنبؤ بمستقبله.

وأكد كينزر، في مقاله بصحيفة (بوسطن جلوب) ، أن أكثر الأعوام الحاضرة في الذاكرة إثارة للدهشة كان عام 2017 الذي بدأ بداية لم يكن باستطاعة غير القليلين أن يتخيلوها ؛ وفيه أقدمت الولايات المتحدة على عدد من السياسات التي لم تكن متوقعة كونها كفيلة بتقويض تحالفها مع أوروبا، وإعادة إشعال الصراعات مع كوبا وإيران، والتودد إلى أنظمة غير ديمقراطية كتركيا والفلبين.

ورأى الكاتب أن التطور الأكثر لفتًا للنظر في العالم خلال 2017 كان التغير الطارئ على الدور الأمريكي عالميا ؛ فبدلا من السعي لتحقيق الاستقرار في المناطق المضطربة باتت أمريكا مُشعلا أساسيا للحرائق الجيوسياسية.

وقال كينزر إنه وبينما أخذت الولايات المتحدة تُضعِف نفسها عبر سياسات مذهلة ، فإن دولاً أخرى تقدمت لملء فراغات في القوة ظهرت جرّاء التراجع الأمريكي.

وأضاف " لطالما كان العالم يشبه أحجية، لكنه بات أكثر شبها بلعبة شطرنج ثلاثي الأبعاد داخلة في لعبة مكعب روبيك".

وأكد الكاتب أن الحال التي كان فيها المتخصصون ذوو الخبرة والتجربة قادرين على التنبؤ بمسار أحداث العالم لم تعد (تلك الحال) قائمة ؛ فاليوم أيّ تخمين من أي شخص لا يقلّ في قيمته عن أي تخمين من أي شخص غيره ، وتلك هي ديمقراطية التنبؤ في قمّتها.

واختتم كينزر قائلا لمَن يسأل عمّا سيحدث في 2018، أن يُطلق لخياله ومخاوفه العنان.