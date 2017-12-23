مشروع قانون روسي يعتبر 11 ديسمبر عيدا للانتصار على الإرهاب في سوريا

موسكو - )أ ش أ(

قدم زعيم كتلة الحزب الليبرالي الروسي بمجلس الدوما فلاديمير جيرينوفسكي، اليوم السبت "مشروع قانون يقضي باستحداث عيد جديد وهو يوم انتصار الجيش الروسي على الإرهاب الدولي بالشرق الأوسط".

وأوردت قناة (روسيا اليوم) مشروع القانون الذى اقترحه جيرينوفسكى ، والذى جاء فيه إدراج يوم 11 من شهر ديسمبر على قائمة المناسبات للمجد العسكري الروسي، للاحتفال بـ "يوم انتصار الجيش الروسي في محاربة الإرهاب الدولي في الشرق الأوسط " .

وشدد الحزب الليبرالي الروسي على أن العمليات العسكرية التي شنها الجيش أدت إلى إعادة روسيا إلى الشرق الأوسط عسكريا وديبلوماسيا .. والحفاظ على سوريا كدولة قوية، معتبرين أن هذا النصر ليس فقط على جماعة صغيرة من الإرهابيين، وإنما على الإرهاب الدولي .

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في وقت سابق، أن القوات المسلحة الروسية والجيش السوري تمكنا من سحق الإرهابيين بجهود مشتركة، وأمر ببدء سحب جزء من القوات الروسية المنتشرة في سوريا.