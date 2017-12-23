روسيا تبحث تنفيذ مشاريع نووية في الهند

موسكو - (د ب أ)

بحث ديمتري روجوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي، مع رئيس وزراء الهندي، ناريندرا مودي، مشاريع مشتركة في مجال الطاقة النووية.

وكتب روجوزين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت: "ناقشت مع رئيس الوزراء الهندي مودي مشروعات جديدة للتعاون في مجال الطاقة النووية والتكنولوجيا الفائقة".

وفي مارس الماضي، سلمت شركة "روس آتوم" الروسية للطاقة، الوحدة الثانية لمحطة الطاقة النووية "كودانكولام" إلى الجانب الهندي ، بحسب موقع (روسيا اليوم).

وتقوم روسيا ببناء محطة "كودانكولام" الكهرو-نووية في ولاية "تاميل نادو" الهندية على أساس الاتفاقية التي وقعتها الحكومتان الروسية والهندية في عام 1998.

وخلال زيارة مودي إلى موسكو العام الماضي، وقع مع روسيا حزمة من الاتفاقيات الثنائية تخص تسهيل الحصول على التأشيرة (الفيزا) لرجال الأعمال في البلدين، وتعزيز التعاون في قطاعات الطاقة النووية والمواصلات والنفط.