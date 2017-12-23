امين عام الناتو: نشاط الغواصات الروسية هو الأعلى منذ الحرب الباردة

بروكسل - )أ ش أ(

حذر رئيس حلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم السبت، من النشاط المتزايد للغواصات الروسية في البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي وأنه الأكبر منذ الحرب الباردة.

وقال ستولتنبرج في حوار صحفي ينشر غدا الأحد - نقلت مجلة "بوليتيكو" في إصدارها الأوروبي مقتطفات منه - إن "روسيا استثمرت بشكل ضخم في قدراتها البحرية خاصة الغواصات".

وأضافت ستولتنبرج أن "نشاط الغواصات الروسية في أعلى مستوياته منذ الحرب الباردة"، مشيرا إلى الـ13 غواصة الإضافية التي نشرتها روسيا منذ 2014، لافتا إلى أن الغواصات الروسية منتشرة في جميع أنحاء الأطلنطي وأيضا "أقرب إلى شواطئنا".

وأوضح الأمين العام للحلف العسكري أن انتشار الغواصات الروسية يشكل تهديدا لقوات التحالف عن طريق احتمالية تقويض الصلات بين الحلفاء في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وتابع ستولتنبرج: "إننا حِلْف عابر للأطلنطي، ولهذا السبب يجب أن نكون قادرين على نقل الجنود والمعدات عبر المحيط، ولذلك نحتاج مسارات بحرية آمنة ومفتوحة".

وذكر ستولتنبرج أن "الناتو خفض قدراته البحرية بعد نهاية الحرب الباردة خاصة الغواصات القتالية"، مشيرا إلى أن الحلف يخطط لإنشاء منصب قيادي جديد للأطلنطي".