أزمة القدس تخيم على الاحتفالات بعيد الميلاد في الأرض المقدسة

روما/القدس - (د ب أ)

يقيم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قداس عيد الميلاد بكنيسة القديس بطرس بالعاصمة الإيطالية روما في التاسعة والنصف من مساء الليلة.

يحضر القداس عشرة آلاف من المسيحيين المؤمنين في الكنيسة البابوية الكبرى بميدان القديس بطرس، حيث يبعث الحبر الأكبر وفقا للتقاليد البابوية تحية سلام وبركة "للمدينة المقدسة والعالم" في أول ليالي أعياد الميلاد.

وتبدأ الليلة ككل عام أيضا احتفالات أعياد الميلاد في الأرض المقدسة، إلا أن أزمة اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل تلقي بظلالها على احتفالات هذا العام.

وفي بيت لحم، وهي مدينة صغيرة بالضفة الغربية لنهر الأردن يتوقع أن يفد إلى موقع الاحتفالات حوالي 10 آلاف شخص.

يقود موكب عيد الميلاد التقليدي الخاص بالكنيسة الكاثوليكية في الأرض المقدسة رئيس هذه الكنيسة نفسه بيرباتيستا بيزابالا، غدا الأحد، حيث ينتقل من القدس إلى بيت لحم.

يترأس بيزابالا أيضا قداس عيد الميلاد في كنيسة القديسة كاثرينا بجوار كنيسة المهد في بيت لحم.

وتوجد هذه الكنيسة في المكان الذي ولد فيه يسوع المسيح ويحتفل بميلاده عندها، وفقا للعقيدة المسيحية.