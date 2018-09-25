خبراء: ما فعلته تركيا بأزمة البحارة الـ5 انتهاك لكل القوانين

كتبت- هدى محمد:

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام، إن الصيادين المصريين، الذين جرى القبض عليهم قرب سواحل قبرص الشمالية، يحاكمون أمام إحدى المحاكم التابعة للكيان المزعوم جمهورية "قبرص التركي"، الذي لم تعترف به أي دولة بالعالم، إلا تركيا التي انتهكت القانون الدولي العالمي والقانون الدولي للبحار، انتهاكا صارخا، ليس فقط مع مصر، بل مع قبرص واليونان.

وأضاف سلامة، لمصراوي، الثلاثاء: "ثبت بالبرهان القاطع إن هذه ليست المرة الأولى التي تتصرف فيها البوارج والسفن الحربية التركية، هذا التصرف الخاطىء، وتنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، والذي يحدد المياه الإقليمية لجميع الدول الساحلية".

وأوضح سلامة، أنه وفقا للروايتين القبرصية والبحارة المصريين أنفسهم، فإن مركب الصيد الذي يرفع علم قبرص وعليه البحارة الخمسة المصريون، كان خارج الحدود المياه الإقليمية بالكيان المسمى "قبرص التركي".

وأضاف سلامة، أن ما يدعيه كيان "قبرص التركي" بوجود مياه إقليمية له، عار عن الحق والصواب، وكيف يدعي ذلك الكيان أنه يحوز خطوط مياه إقليمية، وهو نبت غير شرعي زرعته تركيا عام 1974، بالقوة المسلحة والاعتداء الصارخ على سيادة الجمهورية القبرصية، وحرمت سلطات ذلك الكيان الغاصب مالك مركب الصيد، من مقابلة البحارة المختطفين في محبسهم، بعد طلبه من السلطات المعنية.

وقال أستاذ القانون الدولي: "لم ترد أي أنباء عن تعيين مالك المركب هيئة دفاع عن البحارة المختطفين، أو توكيل سلطات الكيان المزعوم أي محامٍ للدفاع عنهم، أمام ذلك الكيان، سواء أمس الاثنين أو اليوم".

وطالب سلامة، بضرورة تصدي المجتمع الدولي الخروقات التركية الممنهجة التي تعكس سياسة خرقاء للدولة التركية وانتهاكها المتواتر، بقواعد القانون الدولي للبحار، سواء مع المواطنين المصريين أو اليوانيين أو القبارصة اليونان.

وقال الدكتور جميل محمد حسين، رئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق، جامعة بنها، إن ما فعلته السلطات التركية في حق البحارة المصريين يعد انتهاكا للقانون الدولي.

وأوضح لمصراوي، الثلاثاء، أنه في هذه الحالة، يمكن ان تتدخل أي دولة عربية أو أوروبية لحل الأزمة، بشكل دبلوماسي، مثل فرنسا، من خلال البعثات المصرية الموجودة فيها.

وحذر جميل، من تصاعد الأمور، مطالبًا بضرورة دراسة الإجراءات المضادة تجاه هذا الانتهاك، والذي يمكن أن يصل إلى محكمة العدل الدولية.

جدير بالذكر أن السفارة المصرية في قبرص أفادت بأن المسؤولين بوزارة الخارجية القبرصية أبلغوا السفارة في الساعة العاشرة والنصف مساء الجمعة الماضي، بتوقيت قبرص، بأن القوات البحرية التركية احتجزت سفينة صيد قبرصية على متنها 5 بحارة مصريين قرب سواحل قبرص الشمالية التي تسيطر عليها تركيا، وتم احتجاز السفينة.