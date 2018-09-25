أكثر الكلمات إنتشاراً

تركي آل الشيخ ذا بيست مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس بطاقات التموين محمد صلاح أسعار الذهب

توقيع اتفاقية بين "النقل" و"ترانس الروسية" لتوريد 1300 عربة سكة حديد

04:33 م الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
توقيع اتفاقية بين "النقل" و"ترانس الروسية" لتوريد 1300 عربة سكة حديد

مصطفى مدبولي

القاهرة- مصراوي:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية بين وزارتي النقل المواصلات والإنتاج الحربي وشركة ترانس ماش هولدينج الروسية المجرية؛ لتوريد وتصنيع 1300 عربه لصالح هيئة السكك الحديدية.

ومن المقرر تسليم 30 عربة جاهزة في السنة الأولى على أن يتم تسليم 1270 عربة في خلال الأربع سنوات القادمة بالشراكة في التصنيع مع مصنع 200 الحربي.

مصطفى مدبولي شركة ترانس ماش هولدينج هيئة السكك الحديدية وزارة النقل وزارة الانتاج الحربي روسيا

الخبر التالى:

رئيس الوزراء يبحث التعاون الثنائي مع وزير الهجرة الأرميني
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان