توقيع اتفاقية بين "النقل" و"ترانس الروسية" لتوريد 1300 عربة سكة حديد

القاهرة- مصراوي:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية بين وزارتي النقل المواصلات والإنتاج الحربي وشركة ترانس ماش هولدينج الروسية المجرية؛ لتوريد وتصنيع 1300 عربه لصالح هيئة السكك الحديدية.

ومن المقرر تسليم 30 عربة جاهزة في السنة الأولى على أن يتم تسليم 1270 عربة في خلال الأربع سنوات القادمة بالشراكة في التصنيع مع مصنع 200 الحربي.