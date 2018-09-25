وزير النقل: مليار و200 مليون يورو قيمة صفقة 1300 عربة سكة حديد كتب- محمد غايات: قال الدكتور هشام عرفات، وزيرالنقل، إن جرى توقيع اتقافية الخاصة تصنيع

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور هشام عرفات، وزيرالنقل، إن جرى توقيع اتقافية الخاصة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد؛ لتغيير الواقع المرير الذي عانت منه السكك الحديدية، ووعدت به القيادة السياسية.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الثلاثاء، أن الوزارة تعمل منذ عامين على تطوير السكك الحديدية وتغيير وتحديث نظام الإشارات الضوئية.

وتابع عرفات، أن الثلاثة أسابيع الماضية تقدمت مصر في مجال النقل إلى المركز 87 في 2016، ثم تقدمت إلى المركز 73 في 2017، ووصلنا الآن للمركز 50 في 2018.

وتابع، أن ما حدث هو تطوير في البنية التحتية وهذا لا يظهر للجمهور وهذا الجزء تم الانتهاء منه لنبدأ في تطوير أسطول العربات، مضيفا أن هناك عربات في السكك الحديدية يصل عمرها إلى 50 عامًا.

وأوضح، أنه جرى تشكيل لجنة فنية من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية؛ للوصول إلى العرض الأنسب والاختيار كان ما بين 7 شركات، وتم قبول عطائين واستقرار على قبول العرض المالي الأنسب للتحالف الروسي المجري.

وقال وزير النقل، إن الجانب الروسي هو من اختار مصنع 200 الحربي ليكون شريكًا في التصنيع.

وأوضح أن هناك تصنيعًا لصالح وزارة النقل من خلال تطوير ورشة أبو راضي ببني سويف، مشيرًا إلى شروط التعاقد المنصوص عليها، وهي 40 شهرًا سماح، وسداد على 12 سنة، موضحًا أن قيمة الصفقة مليار و200 مليون يورو.