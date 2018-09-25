"الري": اجتماع أديس أبابا للتوافق على حقوق مصر التاريخية في المياه

كتبت- مي مدحت:

قال يسري خفاجي، المتحدث باسم وزارة الري، إن ملف سد النهضة ملف الدولة المصرية بكامل مساراته سواء كانت فنية أو سياسية أو قانونية، وتتولى كل الأجهزة إدارة الملف كلٌ ما يخصه، لافتًا إلى أن المفاوضات التي تجري حاليا تهدف إلى تعزيز مسارات التعاون الفني، حتى نصل لتوافق على حقوق مصر التاريخية في المياه.

وأضاف "خفاجي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أنه يأمل أن تسفر المفاوضات على تقدم يحافظ على حقوق مصر التاريخية في المياه وفي ذات الوقت الأهداف التنمية في إثيوبيا والسودان، موضحا أن اجتماع أديس أبابا لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، يأتي في إطار اتفاق إعلان المبادئ الذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس عام 2015، وبه عدد من النقاط الإيجابية التي يسير فيها الأطراف الثلاثة في ضوء تحقيق المنافع المشتركة.

وتابع: "الدعوة جاءت من وزير الري الإثيوبي لعقد اجتماع ثلاثي بين الوزراء، ليتم تناول وبحث وحلحلة الموقف فيما يخص في الأمور الفنية المتعلقة بسد النهضة والتي تم التعرض لها من خلال اللجنة الثلاثية الفنية المشتركة".