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بالصور.. وزيرة السياحة والفنان العالمي "ويلسون" في خان الخليلي

04:20 م الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
بالصور.. وزيرة السياحة والفنان العالمي "ويلسون" في خان الخليلي

وزيرة السياحة مع الفنان العالمي أوين ويلسون

كتب ـ يوسف عفيفي:

رافقت الدكتورة وزيرة السياحة رانيا المشاط، الفنان العالمي أوين ويلسون الحاصل على جائزة "جولدن جلوب" في جولة في شوارع خان الخليلي بالقاهرة، في إطار دعم وتنسيط السياحة المصرية واستثمار القوة الناعمة.

ونشرت الوزيرة، صورها مع "ويلسون" على حسابها الشخصي عبر "تويتر"، :"مع الحاصل على جائزة جولدن جلوب، الممثل الأمريكي أوين ويلسون، ونعود بالزمن في رحلة حقيقية، ونلقي نظرة على القاهرة العتيقة، في منطقة خان الخليلي"

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يذكر أن خان الخليلي، أحد أحياء القاهرة القديمة، وهو يتمتع بجذب سياحي كبير بالنسبة لزوار القاهرة ومصر بشكل عام، ويتميز بوجود بازارات ومحلات ومطاعم شعبية، كما يتميز بكثرة أعداد السياح واعتياد سكانه عليهم.

لفنان العالمي أوين ويلسون في خان الخليلي

رانيا المشاط وزارة السياحة خان الخليلي أوين ويلسون جائزة جولدن جلوب تويتر السياحة الاستثمار

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