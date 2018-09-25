رئيس جامعة القاهرة: إعفاء أبناء الشهداء وشمال سيناء من المصروفات

كتب- محمد قاسم:

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إعفاء أبناء الشهداء وشمال سيناء، من كامل المصروفات الدراسية والمدن الجامعية.

وقال الخشت، خلال حوار مفتوح مع الطلاب بعنوان "حوار الأب مع أبنائه"، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة بحضور قيادات الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، أن الجامعة مستمرة في دعم الطلاب غير القادرين إلى جانب تقديم الرعاية الصحية للطلاب في الحالات المرضية المختلفة.

ولفت إلى أن الجامعة قدمت دعمًا لـ5 آلاف طالب من غير القادرين خلال العام الماضي.