"100 ألف طن".. "الزراعة" تواصل فحص الطماطم القادمة من الأردن

كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، إن وزراة الزراعة تفحص الشحنة الأولى التي جرى استيرادها من دولة الإردن الشقيق عبر ميناء نوبيع، وانتهت من فحص 100 ألف طن حتى الآن.

وأضاف العطار، لمصراوي، الثلاثاء، أن جميع العينات التي تم فحصها تؤكد أنها متطابقة للمعايير والشروط المصرية، موضحا أن السبب الرئيسي للاستيراد ارتفاع أسعار الطماطم بالسوق المحلي.

وأوضح أن الحجر الزراعي يجري كذلك الكشف الخاص بالصحة النباتية.