محامي تركي: آل الشيخ "كريم وصاحب حق" وعلى المسيئين الاعتذار

كتب- محمود رمزي:

طالب الدكتور محمد حمودة، محامي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية ومالك نادي بيراميدز، من وصفهم بـ"المسيئين" و"المتجاوزين" بالاعتذار لموكله، لما مارسوه من تحريض للجماهير والإساءة لصورة الاستثمار الرياضي في مصر .

وقال" حمودة"، في تصريح لمصراوي، الثلاثاء: "تركي رجل كريم، وصاحب حق في كل مواقفه، ومظلوم، وفضل الصمت على تجاوزات في حقه من أجل مصر، وكل ما فعله هو محاولة استثمار جاد في الرياضة، وجعل نادي بيراميدز الأول على الدوري، رغم وجوده منذ أشهر قليلة".

وأَضاف: "لا يليق فكريا ولا اقتصاديا ولا أخلاقيا ما مارسه البعض من التجاوز والسب والتحريض في حق رجل أراد لمصر والمصريين خيرا، حتى أن كل الدعاوى القضائية التي طالبني برفعها ضد المسيئين لم تحرك، بعد أن طالبني بذلك حبا في البلد، وفتح صفحة جديدة".

وردا على تساؤل البعض حول مغادرة تركي آل الشيخ لمصر نهائيا أم الاكتفاء بالتوقف عن الاستثمار الرياضي قال حمودة: "موكلي لم يخبرني بشيء من هذا الأمر، وما طالبني به عدم تحريك أي دعاوى قضائية ضد المسيئين له".

واختتم: "أظل داعما ومدافعا مدى الحياة عن تركي آل الشيخ، لأنه رجل طيب القلب، ولم أستفد منه بأي شيء، وتمت الإساءة له بشكل غير مفهوم".

كان تركي آل الشيخ، مالك نادي وقناة بيراميدز، أعلن أنه يُفكر جديا في الانسحاب من الاستثمار في مصر.

وعبر صفحته على "فيسبوك" كتب تركي: "أفكر جديًا في الانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر، هجوم غريب من كل جهة، وكل يوم حكاية، ليه الصداع!".

وأعلنت قناة بيراميدز، عبر حسابها على تويتر أن نادي بيراميدز سيبقى تحت تصرف الثلاثي حسام البدري وهادي خشبة وأحمد حسن.