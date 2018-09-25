"المخطئ ينال عقابه".. وزير التموين يعلق على المتهمين بالرشوة في الوزارة

كتب- إسلام ضيف:

علق الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية على قضية رشوة قيادات الوزارة والتي اتهم فيها بتقاضي رشاوى مالية من شركات توريد السلع الغذائية؛ لإسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها، قائلًا، إن الرقابة تؤدي دورها، وأنه يحترم القانون.

وأضاف الوزير في مقابلة تلفزيونية في برنامج "مساء DMC"، مساء أمس الاثنين، أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته مستكملًا: "نتمنى لهم كل السلامة، وفي نفس الوقت إذا كان أي منهم أخطأ لابد أن ينال عقابه".

وتابع المصيلحي: "التهمة استخدام سلطة للحصول على أموال"، مؤكدًا أن ما فعله المتهمون لا يؤثر على أموال الدولة، بقوله: "القضية ليس لها علاقة بفلوس الدولة إطلاقًا.. لأنهم موردون".

وأوضح وزير التموين أنه حتى الآن لم يحوّل المتهمون للمحاكمة.

وكشف المصيلحي عن كواليس إلقاء القبض على المتهمين، بقوله: "الرقابة أبلغتني قبل القبض عليهم في نفس اليوم".

وتابع: "كل من أتعامل معه أعامله بثقة جيدة حتى يثبت عكس ذلك.. وأنا مش من الناس اللي بتشك".

ولفت الوزير إلى أنه عند سماعه بخبر اتهامهم "كان مفاجأة جامدة جدًا".

وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، وكذلك مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث باسم الوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب؛ لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت مليوني جنيه من كبريات شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها ، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.