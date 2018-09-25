"رخصة" توقع مقاول هارب من 155حكما قضائيا بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث المرور بالجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على مقاول هارب من 155 حكما قضائيا متنوعا.

وتمكن العقيد أحمد الوتيدي، رئيس مباحث مرور الجيزة، والمقدم محمد الجيار من ضبط "عيد ف."، 50 سنة، المطلوب التنفيذ عليه في 155 حكم قضائي (مباني- سرقة تيار كهربائي) بدائرة قسم الهرم حال تواجده بوحدة تراخيص حدائق الأهرام.

بمواجهته، أقر بالأحكام الصادر ضده، وتحرر المحضر الازم، وأحاله اللواء علاء متولي، مدير مرور الجيزة، إلى النيابة المختصة للتنفيذ.