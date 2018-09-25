"رقابة على الأسواق".. رئيس الوزراء يتعهد للنواب بحل مشكلات المواطنين

كتب- أحمد علي:

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، وعد رؤساء الهيئات البرلمانية، خلال لقائه معهم اليوم بتكليف المحافظين بعمل وحدة تدخل سريع لحل مشاكل المواطنين وتشديد الرقابة لمنع البناء العشوائي.

وأضاف منصور، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء تطرق لأزمة ارتفاع الأسعار، وتعهد بإقامة أسواق مركزية لمحاربة الغلاء وضبط الأسواق هذا إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لافتا إلى أن اللقاء تطرق لمشكلة التكدس بالمدارس وطالب النواب بسرعة حل تلك الأزمة.

وأوضح منصور، أنه طالب خلال اللقاء بضرورو التركيز على تطوير الملفات القصيرة المدى والتى تمس الحياة اليومية للمواطن وتحقيق تحسن ملموس بها مثل القمامة والمرور والإشغالات وضبط الأسعار.

كما طالب بإيلاء اهتمام أكبر لملفات التعليم والصحة والتموين والإسكان والشئون الاجتماعية والشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد نائب العمرانية على ضرورة دعم مشروعات المياه والصرف الصحى لتقليل مشكلة انقطاعها بحي العمرانية بصفة خاصة ومحافظة الجيزة بوجه عام.

وقال النائب السيد عبدالعال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن لقاء رؤساء الهيئات البرلمانية مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة استمر لمدة 60 دقيقة، وعبر خلاله النواب عن رؤيتهم لدورالحكومة.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع لمصراوي، أنه انتقد خلال الاجتماع تصريحات وزير قطاع الأعمال بشأن الشركة القومية للإسمنت والتي أكد خلالها ضرورة تصفية الشركة معتمدًا على أرقام وبيانات لا تكفي وحدها لاتخاذ مثل هذا القرار بفرض صحة الاستنتاجات التي خلص إليها الوزير من هذه الأرقام وتلك البيانات.