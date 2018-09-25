"مدبولي" للهيئات البرلمانية: أسواق جديدة بالمناطق اللوجستية وجامعات إلكترونية

القاهرة- مصراوي:

كشف النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تفاصيل لقاء الهيئات البرلمانية برئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم، قائلا: "إن اللقاء تطرق للحديث عن التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة، والتي جاء على رأسها التعليم والصحة".

وتابع أبوالعلا، لمصراوي، الثلاثاء، أن مدبولي أكد فتح الحكومة مزيدا من الأسواق لتوفير السلع للمواطنين بالمناطق اللوجيستية، فضلا عن اتجاه الدولة لإنشاء المزيد من الجامعات التكنولوجية لمواجهة البطالة ولتخريج متخصصين في التكنولوجيا".

وأوضح أبوالعلا، أن رئيس الوزراء أكد تواصل الحكومة المستمر مع النواب، وتقبل أي مقترحات من قبلهم تساهم في النهوض بالبلاد سواء تشريعية عبر البرلمان أو غيرها، مع استمرار انعقاد اللقاء بشكل شهري، مضيفا، أن مدبولي أكد وجود فريق لمتابعة برنامج الحكومة للمتابعة الإلكترونية لتنفيذ برنامج الحكومة.

وتابع أنه سيتم وضع مزيدا من الخطط لحل مشكلة القمامة وأزمة المرور بشكل عام، واصفا اللقاء الذي استمر قرابة الساعتين ونصف بأنه جيد ومثمر.