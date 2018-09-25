ماذا طلبت الهيئات البرلمانية من رئيس الوزراء؟

كتب- أحمد علي:

كشف عدد من اعضاء مجلس النواب، التفاصيل الكاملة للقاء رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي مع رؤساء الهيئات البرلمانية اليوم.

وطالب النائب الأول لرئيس البرلمان السيد الشريف، رئيس مجلس الوزراء بدراسة العمل على عودة النادي السياسي مرة أخرى؛ ليلتقي النواب بالوزاء في اجتماعات النادي السياسي وعرض مشاكل الجماهير عليهم وأن يكون هناك تواصل بين الحكومة والنواب بمثل تلك اللقاءات.

وطالب النائب مصطفى بكري، بسرعة إصلاح ملف الإعلام وبشكل خاص ماسبيرو، والصحف القومية خاصة في ظل الهجمة الشرشة والممنهجة من الشائعات التي تطال كل ما يدور بالدولة المصرية من أجل إحداث البلبلة والفرقة بين الناس والقيادة السياسية.

كما طالب النائب محمد بدرواي، بضرورة عمل مشروعات تلمس المواطن المصري في الريف والصعيد بجانب المشروعات القومية الكبرى، وعرض بإيجاز واضح للملف الاقتصادي والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري.

وقال: "المشروعات القومية الكبرى إنجاز كبير ولكن لابد من عمل يلمس فيه المواطن نتائج الإصلاح الاقتصادي خاصة أن المواطن تحمل الكثير وكان داعما للدولة".

كما عرض بعض رؤساء الهيئات البرلمانية على رئيس مجلس الوزراء مشاكل أهالي دوائرهم الانتخابية وطالبت النائبة هالة أبوالسعد بضرورة العمل على توفير مناخ سياسي جيد داعم للأحزاب السياسية من أرضية وطنية، وقالت إن هناك ناقوس خطر لابد أن تعيه الحكومة.

كما فتح النائب أيمن أبوالعلا ملف الصحة والمشكلة السكانية، مطالبًا بعمل جاد وشاق في المشكلة السكانية التي تلتهم التنمية.