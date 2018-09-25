غدًا.. مدبولي يزور سوهاج وقنا لتفقد مشروعات المرافق والخدمات

كتب- محمد غايات:

يزور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غدًا محافظة سوهاج، وينتقل بعدها لزيارة محافظة قنا، بعد غدٍ الخميس.

ومن المقرر أن تتضمن زيارة رئيس مجلس الوزراء للمحافظتين تفقد عددًا من مشروعات المرافق، والخدمات الصحية والتعليمية على وجه الخصوص، وكذا المشروعات التنموية والإنتاجية، كما يلتقي الدكتور مصطفي مدبولي نواب البرلمان بالمحافظتين، في اجتماعين يحضرهما محافظا سوهاج وقنا، والمسئولون التنفيذيون.