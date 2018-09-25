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"محمد أبوبكر" إمامًا وخطيبًا لمسجد السيدة زينب

01:40 م الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
"محمد أبوبكر" إمامًا وخطيبًا لمسجد السيدة زينب

الشيخ محمد أبوبكر محمد جاد

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نقل الشيخ محمد أبوبكر محمد جاد، إمام مسجد السلطان أبوالعلا بالقاهرة، إلى مسجد السيدة زينب رضي الله عنها.

والشيخ محمد أبوبكر أحد شباب العلماء بوزارة الأوقاف المشهود لهم بالكفاءة والاستنارة، ويحل ضيفا على المشاهدين في برنامج "وبكرة أحلى" الذي يذاع على فضائية النهار.

وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، إن وزارة الأوقاف تحرص على الدفع بشبابها المستنيرين والأكفاء في المساجد المهمة، التي تشهد إقبالا من المواطنين.

وأضاف طايع في تصريحات لمصراوي، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حرص منذ توليه منصبه على الدفع بعدد كبير من الشباب الأكفاء في مناصب مهمة بالوزارة، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين الشباب والاعتماد عليهم.

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف مسجد السيدة زينب محمد أبوبكر

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