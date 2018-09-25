محافظ القاهرة: جهود مكثفة لرفع مستوى منظومة النظافة بالأحياء

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تكثيف الجهود خلال الفترة القادمة بكافة أحياء القاهرة لرفع مستوى منظومة النظافة بالتعاون بين هيئة نظافة وتجميل القاهرة والأحياء والشركات المنوط بها نظافة الشوارع والجمع السكني والتجاري من المحلات مع زيادة التوعية بين المواطنين بأهمية مشاركتهم للجهود المبذولة بالحفاظ على ما يتم من أعمال وعدم إلقاء المخلفات بالشوارع سواء بالأحياء التي تم تفعيل المنظومة الجديدة بها أو التي تعمل على نفس المنظومة القديمة لحين انتهاء عقود الشركات الأجنبية بها وتطبيق المنظومة بها تباعًا.

وقال المحافظ إن الجهود المبذولة، لتحسين مستوى الإنارة بالقاهرة وتحويلها إلى وحدات تعمل بكشافات الليد الموفرة للطاقة مع متابعة الانارة العامة بكافة أحياء القاهرة والتأكد من عملها بكفاءة وعدم إضائتها نهاراً ، مع توفير كافة الأجهزة والمعدات اللازمة لأعمال الصيانة وتكثيف تواجد فرق الطوارئ مجهزة بمعداتها على مستوى مناطق القاهرة الأربعة لمواجهة أي طارئ .

وأوضح المحافظ، في بيان، الثلاثاء، استكمال الاستعدادات الخاصة لإستقبال موسم الأمطار من خلال فرق عمل مشكلة من هيئة نظافة القاهرة وشركة الصرف الصحي وبالتنسيق مع الأحياء للتأكد من صيانة بالوعات صرف مياه الأمطار وعملها بكفاءة مع استعداد كافة الأجهزة المعنية بنشر الشفاطات بالقرب من المواقع المعلومة لدى المحافظة بتأثرها من هطول الأمطار خاصة بالقرب من مطالع ومنازل الكباري والأنفاق والتشديد على تطهير مخرات السيول.