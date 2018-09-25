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وكيل "إعلام النواب": قمة السيسي وترامب تعزز التعاون المشترك

01:28 م الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
وكيل "إعلام النواب": قمة السيسي وترامب تعزز التعاون المشترك

النائب تامر عبدالقادر

كتب- أحمد علي:

قال النائب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن لقاء القمة الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، يسهم بما لا يدع مجالا للشك في زيادة أطر التعاون بين البلدين.

وأوضح تأكيد الرئيس ترامب على أن الإدارة الأمريكية تولي علاقاتها المشتركة مع مصر مزيدا من الاهتمام لتعزيز ودفع العلاقات الاستراتيجية بينهما، يشكل تحولا كبيرا في العلاقات بين البلدين.

وأضاف عبدالقادر، في بيان، الثلاثاء، أن لقاء القمة بين الرئيسين له دوره البارز في تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين، وتأكيدا لدور مصر المحوري لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

تامر عبدالقادر السيسي ترامب مجلس النواب الأمم المتحدة

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