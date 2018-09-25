حسين زين يشارك بملتقى قادة الإعلام العربي بالإمارات

كتب- مصطفى علي

يشارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بملتقى قادة الإعلام العربي بدولة الإمارات العربية الذي يستضيفه نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في دورته الخامسة بالفترة من 26 الى 27 سبتمبر الجاري.

وحسب بيان، الثلاثاء، يناقش الملتقى عدة محاور مهمة بهدف تفعيل دور الإعلام العربي لمواجهة تحديات المرحلة و التغيرات التي طرأت على الساحة الإعلامية، ويواكب الملتقى الكثير من الأحداث التي تخص الإعلام العربي ومن المحاور التى يناقشها الملتقى مسارات التنمية فى المؤسسات الاعلامية وتنمية قدرات ومهارات الاعلاميين ودور المؤسسات في تطوير صناعة الإعلام، والمسؤولية الاجتماعي، والتطورات الحديثة في الإعلام.

كما يبحث حسين زين خلال مشاركته بالملتقى سُبل تفعيل وتنشيط التعاون الإعلامي مع الأشقاء بالإمارات وأيضا مع قادة الإعلام المشاركين من مختلف الدول العربية .