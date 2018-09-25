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متحدث الري يكشف تفاصيل الاجتماع الثلاثي بشأن سد النهضة

01:09 م الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
متحدث الري يكشف تفاصيل الاجتماع الثلاثي بشأن سد النهضة

الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور يسري خفاجي، المتحدث الرسمي باسم وزراه الري، إن زيارة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري إلي إثيوبيا تستهدف تحريك المفاوضات الفنية المتجمدة منذ فترة، مشيرًا إلى أن مصر تأمل إيجاد حلول مشتركة.

وأضاف خفاجى، أن الزيارة تأتي في إطار إعلان المبادئ التي جرى التوقيع عليها في مارس 2015؛ للاتفاق على دفع مسار الدراسات المشتركة تحت مظلة اعمال اللجنة الثلاثية للخبراء، موضحا أن الوفد المرافق له فني لبحث النقاط العالقة.

وأوضح أن النقاش يدور حول بندي الخلاف الخاصين بالتخزين والملء، مضيفا، أن العلاقات المصرية الإثيوبية في حال أفضل مما سبق.

وأضاف أن الدكتور عبدالعاطي، يجتمع اليوم بوزيري الري الإثيوبي والسوداني، بحضور اللجان الفنية؛ لاستكمال أعمال اللجنة الثلاثية المشكلة من الدول الثلاثاء.

وتابع، أن الأهم حاليا تسريع وتيرة النتائج الخاصة باللجنة الثلاثية وللشروع في تنفيذها وبدء مرحلة جديدة دون توقف.

سد النهضة يسري خفاجي وزراه الري محمد عبد العاطي الاجتماع الثلاثي

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