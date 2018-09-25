تعرف على اختصاصات لجان الاتحادات الطلابية -انفوجراف

كتبت-داليا شبل:

أعدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، ميثاقًا أخلاقيًا للطالب الجامعي، في إطار تحصينه بالأخلاقيات التي يجب التحلي بها وتوعيته بالواجبات التي يجب أن يلتزم بها.

وتضمن الميثاق تحديد القوانين المنظمة للأنشطة والمشاركات الطلابية في الجامعات المختلفة، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزارة رقم 2523 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم الجامعات بشأن الاتحادات الطلابية، فإنه يتحدد أن يكون هناك اختصاصات محددة لكل لجنة من لجان الأنشطة الطلابية.

وأوضح "الأعلى للجامعات" عبر كتيب نشره على موقعه الإلكتروني، تتضمن تلك الاختصاصات وضع قواعد إنشاء الأسر ومراجعة اللوائح الداخلية لتنظيم عملها، وتشجيع الأسر وتفعيل أنشطتها وتقديم الدعم الفني لها.

كما تتضمن تقديم الدعم الفني والمادي للمبادرات والحملات الطلابية، وتنظيم مهرجانات الأسر والمؤتمرات والورش التدريبية لطلاب الأسر.