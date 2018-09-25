"أتوبيسات نقل وإنارة شوارع وطريق ربط".. "مدبولي" يستجيب لسكان أسيوط الجديدة

كتب- محمد غايات:

أعلن رئيس مجلس الوزراء، تشغيل 4 أتوبيسات نقل جماعي؛ لخدمة سكان الإسكان الاجتماعي و"إبنى بيتك" بالمدينة؛ تلبية لمطالب السكان بضرورة توفير وسيلة نقل جماعي داخلي، موضحًا نقل الركاب إلى مدينة أسيوط.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسلمت 50 أتوبيس نقل جماعي من إجمالي 185 أتوبيس تم شراؤها، لتشغيلها لخدمة الإسكان الاجتماعي على وجه الخصوص بالمدن الجديدة، ويتم حاليًا تحديد المسارات والمحطات، وكذا أسعار التذاكر، لبدء التشغيل في كل المدن، على أن يجرى تسلم باقي الأتوبيسات وتشغيلها تباعا.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم أيضا البدء على الفور في تطوير ورفع كفاءة الطريق الرابط بين مدينتي أسيوط وأسيوط الجديدة، للإسهام في تنمية أسيوط الجديدة، وخلخلة الكثافة السكانية بأسيوط، وهناك تكليف بسرعة الانتهاء من الأعمال.

وبشأن الشكوى من عدم إضاءة الشوارع في منطقة ابني بيتك، تم البدء على الفور في أعمال صيانة أعمدة الكهرباء، لإنارة جميع الشوارع.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أنه كلف أمانة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء بمتابعة الموقف التنفيذي لهذه الأعمال، وتقديم تقريرًا دوريا بها.