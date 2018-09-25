"ناس ملهاش ذنب".. رئيس "السكك الحديدية" يتحدث عن كارثة "المناشي"- فيديو

كتب- أحمد نجيب:

اعترف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، أن هناك إهمالًا حدث خلال واقعة قطار المناشي الأخيرة، ونتج عنها وفاة عدد من الركاب وإصابة العشرات من المواطنين.

وحصل مصراوي على مقطع فيديو لرئيس السكك الحديدية أثناء زيارته لورش التبين، السبت الماضي، يعلن فيه أسباب حادث قطاري المناشي والرخاوي، وحينما سأله أحد العمال عن اللائحة الجديدة، أجاب: "اللائحة بتاعة السكة الحديد الجديدة، دى اتعملت امتى، بعد الناس ما ماتت على السكك، بعد ولادك ما ماتو لما قطرين يخشو في بعض، وتحصل حادثة زي اللى حصلت في المناشي والرخاوي، والناس اللي كانت في القطر دي مالهاش ذنب".

واعترف "رسلان"، بأن هناك إهمالًا في حادثة قطار المناشي: "فيه إهمال حصل، والكارثة دي مأثرة علينا لحد دلوقتي، والناس والرأي العام بره بيبص إننا مهملين ومش بتوع شغل وبنموت الناس، مع إن عامل السكة الحديد أكبر ضحية وبتاع شغل".

وبخصوص تطبيق اللائحة الجديدة، أفاد رسلان، أن اللائحة جرى وضعها للموظف والرجل المُهمل، لماذا يكون هناك إهمال؟ متابعًا: "الرجل المحترم لن تُطبق عليه اللائحة ولو حدث خطأ يكون خارجًا عن إرادته، اللائحة بتطبق على الراجل المتعمد الخطأ وبيعمل مصيبة".

وتابع رسلان موجهًا حديثه للعاملين بالورشة: "سيبكم من الكلام الغوغائى بتاع اللائحة، (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ربنا قال كده، ولازم نحترم قواعد الهيئة".

يذكر أن حادث قطار المناشي، وقع في فبراير الماضي، وأسفر عن وفاة 12 مواطنًا (9 جثامين، بقايا أشلاء لجثتين، جثمان للطفل) بحسب ما أعلنته المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة.

وأرجعت هيئة سكك حديد مصر، سبب التصادم بين القطارين إلى سقوط "عجلة البوجي" من العربة الثالثة، أثناء دخول قطار الركاب إلى محطة "أبو الخاوي"، ما أدى إلى احتكاكها مع عربة قطار البضائع المتوقف على قطبان التخزين بالمحطة.