النائب محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة لتأخير مستحقات مراكز الغسيل الكلوي

القاهرة- مصراوي:

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، موجهًا إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزبرة الصحة، بشأن تأخير مستحقات مراكز الغسيل الكلوي عن الموعد المحدد.

وقال فؤاد، في بيان اليوم، إنه تقدم عدة مرات بطلبات إحاطة سابقة بشأن تأخر سداد مستحقات مراكز الغسيل الكلوي، وفي نوفمبر 2017، أثناء مناقشة طلب إحاطة بشأن ذات الموضوع، والتزمت في حينه وزارة الصحة بسداد المستحقات بعد 45 يوما فقط من المطالبة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الوزارة لم تلتزم بتلك المدة ويتم الصرف في فترة لا تقل عن 4 أشهر، وقد تتجاوز الـ 6 أشهر، خاصة في نطاق محافظة الجيزة، ما يتسبب في أزمة حقيقية لعدم قدرة المراكز على الوفاء بالتزامه تجاه المرضى المقيدين لديهم وتقديم الخدمة لهم.