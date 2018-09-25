اتحاد الشركات السياحية البلچيكية يقيم مؤتمره السنوي بالأقصر واسوان

كتب- طه عبيد:

أعلن المؤتمر السنوي لاتحاد الشركات السياحية البلجيكية الناطقة بالفرنسية (UPAV) والذي ينعقد هذا العام بمدينتي الأقصر وأسوان في الفترة من 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبل، أن شركة مصر للطيران الناقل الرسمي للمؤتمر، بمشاركة ١٥٠ ممثلًا لشركات سياحة البلجيكية، بحضور السفير البلجيكي بمصر.

وصرح الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن استضافة المؤتمر بالأقصر يُعد فرصة رائعة لتنشيط الحركة السياحية من بلجيكا وعودتها إلى الطفرة التي شهدتها عام 2010، كما أن الشركة تحمل فوق عاتقها مسئولية المشاركة في إعادة تنشيط حركة السياحة الوافدة، وكذلك التعاون مع شركات وهيئات وزارة الطيران المدني للمساهمة في زيادة الحركة عبر مطار القاهرة كنقطة محورية، لما يمثله الموقع الاستراتيجي لمصر بالإضافة إلى التشغيل من مطار القاهرة الدولي الذي يقدم أفضل الخدمات والربط مع شبكة مصر للطيران لما يقرب من 70 وجهة إلى 54 دولة حول العالم ، تعمل الشركة على توفير التشغيل المناسب لتعزيز التبادل التجاري والسياحي ، وتدفقات الحركة بين البلدين للاستجابة لاحتياجات القطاعات المختلفة .

وحسب بيان، الثلاثاء، قال الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن الشركة اتخذت الإجراءات اللازمة؛ لاستقبال الوفود المشاركة في المؤتمر بمطارات الأقصر وأسوان والقاهرة، وإنهاء إجراءات سفرهم على أحدث طائرات الشركة من طراز البوينج B737-800 NG مباشرة من بروكسل إلى الأقصر، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم، ويأتي مواكبا لقرار زيادة الشركة رحلاتها إلى بروكسل إلى 5 رحلات أسبوعيا اعتبارا من موسم شتاء 2018.