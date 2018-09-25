قرار وزاري بإنشاء معهد جديد للإدارة في "دمياط الجديدة"

كتب- إسلام ضيف:

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بإنشاء معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية، ويتبع جمعية راية لعلوم التنمية البشرية، بمدينة دمياط الجديدة.

وأضاف عبدالغفار، في قراره، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عدد اليوم الثلاثاء، أن المعهد يتكون من ثلاث شُعب أساسية، هي: المحاسبة، التجارة الخارجية، نُظم المعلومات الإدارية.

وحدد القرار الوزراي المؤهلات التي يقبلها والتي منها: الثانوية العامة بشعبتيها وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، الثانوية التجارية نظام الثلاث سنوات، الثانوية الفنية للإدارة والخدمات.

وفيما يلي النص الكامل لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.