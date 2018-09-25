أكثر الكلمات إنتشاراً

تركي آل الشيخ ذا بيست مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس بطاقات التموين محمد صلاح أسعار الذهب

قرار وزاري بإنشاء معهد جديد للإدارة في "دمياط الجديدة"

11:06 ص الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
قرار وزاري بإنشاء معهد جديد للإدارة في "دمياط الجديدة"

الدكتور خالد عبدالغفار ويزر التعليم العالي

كتب- إسلام ضيف:

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بإنشاء معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية، ويتبع جمعية راية لعلوم التنمية البشرية، بمدينة دمياط الجديدة.

وأضاف عبدالغفار، في قراره، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عدد اليوم الثلاثاء، أن المعهد يتكون من ثلاث شُعب أساسية، هي: المحاسبة، التجارة الخارجية، نُظم المعلومات الإدارية.

وحدد القرار الوزراي المؤهلات التي يقبلها والتي منها: الثانوية العامة بشعبتيها وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، الثانوية التجارية نظام الثلاث سنوات، الثانوية الفنية للإدارة والخدمات.

وفيما يلي النص الكامل لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

12

قرار وزاري وزارة التعليم العالي خالد عبدالغفار مدينة دمياط الجديدة

الخبر التالى:

وزيرة البيئة: مصر أكثر الدول محاربة للتغير المناخي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان