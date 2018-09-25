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مد مهلة تقديم مستندات "ملكية" مثلث ماسبيرو إلى 3 أكتوبر

11:02 ص الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
مد مهلة تقديم مستندات "ملكية" مثلث ماسبيرو إلى 3 أكتوبر

مثلث ماسبيرو

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الموافقة على مد المهلة لملاك مثلث ماسبيرو حتى الأربعاء 3 أكتوبر المقبل؛ للتقدم إلى اللجنة القانونية المختصة لتوقيع العقود واستلام سند صرف التعويض علي أن يتقدم بأصول المستندات والأوراق الدالة على الملكية.

وأضاف المحافظ، في بيان، الثلاثاء، أنه فور انتهاء المدة المقررة يبدأ التعامل مع أي قطعة أرض لم يتقدم أحد بملكيتها باتخاذ الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة بغرض إعادة تخطيط المنطقة.

خالد عبدالعال محافظة القاهرة مثلث ماسبيرو اللجنة القانونية أوراق الملكية

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