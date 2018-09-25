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بعثة "الأهلي" تسافر إلى لبنان للقاء "النجمة" في إياب البطولة العربية

09:20 ص الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
بعثة "الأهلي" تسافر إلى لبنان للقاء "النجمة" في إياب البطولة العربية

مطار القاهرة الدولي

كتب - طه عبيد:

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، متجهة إلى لبنان لمواجهة فريق "النجمة" بعد غدٍ الخميس، في إياب دور الـ32 بالبطولة العربية.

وأنهى فريق من العلاقات العامة في مصر للطيران، إجراءات سفر البعثة على الطائرة المصرية المتجهة إلى بيروت.

وتعادل الفريق اللبناني سلبيًا مع الأهلي في مباراة الذهاب، التي جمعتهما على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ليحتاج الأهلي إلى للفوز أو التعادل بأي نتيجة إيجابية، ليتأهل للدور التالي من البطولة.

النادي الأهلي فريق النجمة مصر للطيران البطولة العربية لبنان كرة القدم

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