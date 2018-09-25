بالتفاصيل والأسعار- طرح كراسة الشروط لـ112 قطعة أرض بـ13 مدينة جديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه سيبدأ اليوم الثلاثاء، شراء كراسة الشروط لـ112 قطعة أرض خدمية، بأنشطة مختلفة، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحات تتراوح بين 405 و 110442 م2، في 13 مدينة جديدة.

وأضاف السباعي، في بيان له أن الراغب في الحجز (فرد – شركات قائمة)، يتقدم لشراء كراسة الشروط، من مقر جهاز المدينة التي يرغب في الحجز بها.

وقال إن من يرغب (فرد – شركات قائمة) في الشراء يتقدم بطلب الحجز متضمنًا نسبة سداد مقدم الثمن لا تقل عن 25 %من ثمن الأرض، وفقًا للضوابط الواردة بكراسة الشروط، التى ستتوافر بجهاز المدينة المطروح بها الأراضي فقط، مشيراً إلى أنه يتم تخصيص الأرض للفرد أو للشركة مقدمة طلب الحجز المتضمن أعلى نسبة سداد مقدم الثمن (لا تقل عن 25 % من إجمالي ثمن الأرض).

وتابع: في حالة تساوي أعلى نسبة سداد مقدم الثمن يتم إجراء قرعة بينهم، ويتم سداد باقي قيمة الأرض كالتالي: (استكمال سداد نسبة المقدم من قيمة الأرض الواردة بطلب الحجز بالإضافة إلى (1 %مصاريف إدارية + 0.5 % مصاريف مجلس الأمناء) خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالموافقة على الحجز، وسداد باقي الثمن في حالة التقسيط للباقي على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات.

وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: تلتزم الشركة أو الفرد المخصص له الأرض بالاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، ولا يُسمح بتعديل المواصفات، موضحاً أنه يتم الطرح طبقًا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 وأحكام اللائحة العقارية، ويتم تقديم العروض ابتداءً من يوم الأحد الموافق 21/10/2018 وحتى يوم الأربعاء الموافق 31/10/2018 في مقر جهاز المدينة المختص.

وحول أنشطة الأراضي، أضاف المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: فى مدينة القاهرة الجديدة، الأنشطة التالية (حضانة – نادٍ رياضى – تجاري إداري – نادٍ اجتماعى – مستشفى).

وفي مدينة الشيخ زايد، الأنشطة التالية (تجاري – تجاري إداري –حضانة – مركز طبى)، وفي مدينة العبور، الأنشطة التالية (حضانة –تجاري – محطة خدمة وتموين سيارات – تجاري إداري – طبى –سكنى إداري تجاري)، وفى مدينة دمياط الجديدة، الأنشطة التالية (حضانة – مركز طبى – مستشفى– نادٍ اجتماعى – محطة خدمة وتموين سيارات).

أما في مدينة العاشر من رمضان، الأنشطة التالية: (مركز طبى – تجاري إداري –تجاري – حضانة – تعليمى مدارس)، وفي مدينة الشروق، الأنشطة التالية (نادٍ اجتماعى –تجاري – تجاري إداري سكنى)، وفى مدينة 6 أكتوبر، الأنشطة التالية (إداري – ترفيهى – طبى –تجاري إداري – مركز طبى –مخبز)، وفى مدينة بدر، الأنشطة التالية (مدرسة – حضانة – طبى –دار مناسبات – تجاري – تجاري إداري)، وفى مدينة السادات، الأنشطة التالية (تجاري إداري سكنى – تجاري إداري – تجاري)، وفى مدينة حدائق أكتوبر، الأنشطة التالية (مستشفى – حضانة – نادٍ رياضى – مول تجاري – محطة تموين سيارات)، وفى مدينة أخميم الجديدة، الأنشطة التالية (نادٍ اجتماعى – مركز طبى – تجاري)، وفى مدينة المنيا الجديدة، نشاط حضانة، وفى مدينة 15 مايو، نشاط حضانة.

وأشار إلى أن الخرائط الخاصة بمواقع قطع الأراضى المطروحة، متاحة على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (www.newcities.gov.eg)، ويتم مراجعة إدارة المشروعات بالجهاز المختص، للاستفسارات.​​