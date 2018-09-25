تعرف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء

(مصراوي):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 33

وسط الدلتا 23 32

الإسكندرية 24 29

بلطيم 23 29

مطروح 18 31

السلوم 18 28

سيوة 21 33

بورسعيد 24 30

دمياط 23 29

العريش 22 30

رفح 22 30

الإسماعيلية 21 33

السويس 22 32

رأس سدر 23 32

نخل 17 33

نويبع 27 35

طابا 24 32

كاترين 21 34

الطور 24 30

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 25 35

مرسى علم 27 34

الفيوم 23 33

بني سويف 23 33

المنيا 22 34

أسيوط 21 35

سوهاج 23 36

قنا 24 40

الأقصر 25 41

أسوان 26 42

أبوسمبل 26 41

الوادى الجديد 24 37​