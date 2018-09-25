برلماني يطالب بمساندة جهود وسياسيات وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلن النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالبرلمان، تأييده التام والمطلق لسياسات وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بقطع الطريق نهائيًّا ضد كل من تسول له نفسه استخدام المساجد في غير أغراضها وتأكيدها أنه لا عودة على الإطلاق لفوضى المنابر أو خروجها على المنهج الوسطى السمح، أو السماح بتوظيفها سياسيًا أو أيدلوجيًا أو طائفيًا أو مذهبيًا لصالح شخص أو حزب أو جماعة، أو مجالًا للتنابز تحت أي ظرف أو ذريعة.

وقال أبو جاد في بيان له، أمس الاثنين: "أطالب الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية مساندة جهود وسياسات وزارة الأوقاف ووزيرها الذي نجح بكل كفاءة واقتدار في تحرير المساجد من جميع المتطرفين والتكفيريين".

مؤكدا ضرورة التأييد التام والمطلق لسياسات وزارة الأوقاف فى الحفاظ على المنابر من الاختطاف والتوظيف السياسى أو الأيدلوجى الموجه، خاصة أن هذا المنهج تعتبره وزارة الأوقاف أمانة شرعية ووطنية فى أعناق جميع من ينتمون للوزارة.

جاء ذلك على خلفية أزمة منع الداعية السلفي محمد سعيد رسلان من الخطابة واعتلاء المنابر، لعد التزامه بالخطبة الموحدة.​