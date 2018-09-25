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    رئيس "قصور الثقافة" يكشف حقيقة رفع أسعار كتب الهيئة

    02:54 ص الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
    رئيس "قصور الثقافة" يكشف حقيقة رفع أسعار كتب الهيئة

    الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة

    كتب- محمد عاطف:

    قال الدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، إن الأسعار الجديدة لإصدارات الهيئة لن تختلف كثيرًا عن الأسعار الموجودة حاليًا، مؤكدًا أن مجلس إدارة قصور الثقافة، لم يتخذ قرارًا برفع الأسعار، وإنما وحد نسبة دعم السلاسل المختلفة لإصدارات الهيئة، بعد أن كانت تدعم بعض السلاسل دعما كبيرًا وأخرى أقل.

    وقال عواض في تصريحات لـ"مصراوي": "إلى الآن لم نحدد الأسعار النهائية والجديدة للإصدارات، وإنما نقوم بدراستها وفق قرار مجلس الإدارة الجديد"، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المجلات لن ينطبق عليها القرار ومنها "الثقافة الجديدة"، و"قطر الندى".

    ولفت رئيس قصور الثقافة إلى أن مديونيات هيئة الكتاب، ودار المعارف زادت الفترة الأخيرة، وكان لابد من التوصل لحل، لتجاوز هذه الأزمة، ولم يجد مجلس الإدارة مفر من قرار توحيد النسب الدعم، لأن التكلفة أصبحت باهظة، مؤكدًا أن تكلفة التأليف والتجهيزات وغيرها تتحملها الهيئة بالكامل وأن تم رفع الدعم من أسعار الطباعة فقط، وهو ما سيحقق انتظام عمل الإصدارات خلال الفترة المقبلة. ​

    أحمد عواض يئة قصور الثقافة سعار الكتب ار المعارف

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