اليوم.. السيسي يلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

(مصراوي):

يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كلمة مصر أمام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي سيعقد اليوم لقاءات مع عدد من رؤساء الدول، أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويلتقي الرئيس السيسي أيضًا رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما، وعدد من الشخصيات الدولية في مقدمتهم سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس.​