  • عاجل:بيراميدز: تركي آل الشيخ ينسحب من الاستثمار في مصر نهائيا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ذا بيست مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس بطاقات التموين محمد صلاح أسعار الذهب

    اليوم.. السيسي يلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

    02:31 ص الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
    اليوم.. السيسي يلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    (مصراوي):

    يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كلمة مصر أمام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

    وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي سيعقد اليوم لقاءات مع عدد من رؤساء الدول، أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

    ويلتقي الرئيس السيسي أيضًا رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما، وعدد من الشخصيات الدولية في مقدمتهم سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس.​

    السيسي الأمم المتحدة بسام راضي إيمانويل ماكرون

    الخبر التالى:

    سامح شكري يشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بنيويورك
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان