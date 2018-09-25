السيسي عن ترامب: شخصية عظيمة أحدثت تغييرات فريدة‎

كتب- محمد قاسم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث تغييرات فريدة في سياسات الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالم.

وأضاف السيسي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شرف لي لقاء شخصية عظيمة مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ‎الذي أحدث تغيرات فريدة في سياسات الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالم".

وبدأت مساء أمس الاثنين، أعمال القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين في مقر إقامة الرئيس السيسي بنيويورك.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء سيتطرق لبحث للعلاقات المصرية الأمريكية.

وأضاف "راضي"- خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc": "لقاء السيسي وترامب تطرق لمجمل القضايا في المنطقة العربية وكافة الشواغل المصرية"، لافتًا لعقد الرئيس السيسي لقاءات مكثفة مع عدد من قادة الدول واشتراكه اليوم في قمة نيلسون مانديلا للسلام.