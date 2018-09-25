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    "الأوقاف" توضح سبب منع سعيد رسلان من الخطابة في المساجد

    01:55 ص الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
    "الأوقاف" توضح سبب منع سعيد رسلان من الخطابة في المساجد

    وزارة الأوقاف

    كتبت – سحر عزام:

    قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف، إن قرار منع الداعية السلفي "محمد سعيد رسلان" اعتلاء المنابر جاء لعدم التزامه بخطبة الجمعة الموحدة.

    وأضاف "طايع" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" أمس الاثنين، أن وزارة الأوقاف اتخذت هذا الإجراء فور تلقي شكاوى بعدم التزام الشيخ محمد سعيد رسلان بالخطبة الموحدة.

    وتابع: "أن الوزارة لديها قواعد وقوانين بشأن الخطابة ولن تحيد عنها لأي سبب، وأن تجديد ترخيص الخطابة يتم وفق لوائح محددة من خلال مديريات الأوقاف".

    جابر طايع وزارة الأوقاف خطبة الجمعة محمد سعيد رسلان

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