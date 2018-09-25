الرئيس البرتغالي قبل لقاء السيسي: مصر "مفتاح" المنطقة

كتب - معتز عباس:

كشف الرئيس البرتغالي، مارسيلو دي سوزا، عن أنه لقاءه المرتقب بالرئيس عبدالفتاح السيسي، سيكون لبحث عدد من القضايا الثنائية المشتركة، التي تشمل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى الاستثمارات ومجالات أخرى.

أوضح "دي سوزا" في تصريحات لبرنامج خلال مقابلة تلفزيونية على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية أسماء مصطفى، أمس الاثنين، أن الرئيسين سيتواصلان معًا لتدعيم الصداقة المشتركة، والعلاقات بين البلدين، خاصة أن هناك وجهات نظر مشتركة بيننا حول المنطقة، والعالم بأسره.

وأكد الرئيس البرتغالي أن مصر مفتاح المنطقة، ولها أهمية كبيرة على مستوى العالم، وكذلك البرتغال العضو في الاتحاد الأوروبي وعضو بمنظمة الدول الناطقة بالبرتغالية.

وتابع: "أنا واثق أن اجتماعي مع الرئيس السيسي سيزيد من علاقتنا وسيدعم كثيرًا عددًا من النقاط المشتركة بيننا، حول كثير من القضايا على الرغم من التحديات والصعوبات التي يواجهها العالم".