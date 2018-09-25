الجمعية الملكية البريطانية تمنح "أبو الغار" ميدالية الخدمة المتميزة

(مصراوي):

منحت الجمعية الملكية البريطانية لطب أمراض النساء، الدكتور محمد أبو الغار، أستاذ طب النساء والتوليد بجامعة القاهرة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي السابق، ميدالية الخدمة المتميزة، الإثنين.

وتسلم "أبو الغار"، الجائزة خلال حفل التحاق زملاء الجمعية الملكية البريطانية لطب أمراض النساء والتوليد بمقر الجمعية بلندن.

وذكرت الجمعية، أن تكريم "أبو الغار" جاء تقديرًا لمشواره المهني والبحثي في خدمة صحة المرأة بمصر والعالم عن طريق أكثر من ٢٠٠ بحث، والمشاركة في كتابة ٥ كتب فى المجال، بالإضافة إلى تنوع اهتماماته الأدبية والفنية والسياسية.