  • عاجل:مباشر بالفيديو والصور| حفل أفضل لاعب في العالم.. صلاح يحصد جائزة بوشكاش (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ذا بيست مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس بطاقات التموين محمد صلاح أسعار الذهب

    الجمعية الملكية البريطانية تمنح "أبو الغار" ميدالية الخدمة المتميزة

    12:59 ص الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
    الجمعية الملكية البريطانية تمنح "أبو الغار" ميدالية الخدمة المتميزة

    الدكتور محمد أبو الغار

    (مصراوي):

    منحت الجمعية الملكية البريطانية لطب أمراض النساء، الدكتور محمد أبو الغار، أستاذ طب النساء والتوليد بجامعة القاهرة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي السابق، ميدالية الخدمة المتميزة، الإثنين.

    وتسلم "أبو الغار"، الجائزة خلال حفل التحاق زملاء الجمعية الملكية البريطانية لطب أمراض النساء والتوليد بمقر الجمعية بلندن.

    وذكرت الجمعية، أن تكريم "أبو الغار" جاء تقديرًا لمشواره المهني والبحثي في خدمة صحة المرأة بمصر والعالم عن طريق أكثر من ٢٠٠ بحث، والمشاركة في كتابة ٥ كتب فى المجال، بالإضافة إلى تنوع اهتماماته الأدبية والفنية والسياسية.

    الجمعية الملكية البريطانية محمد أبو الغار ميدالية الخدمة المتميزة

    الخبر التالى:

    متحدث الرئاسة: لقاء السيسي وترامب "هام" من حيث التوقيت
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان