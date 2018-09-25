الرئاسة: نشاط مكثف للسيسي خلال مشاركته في اجتماعات "الأمم المتحدة"

نيويورك- (أ ش أ):

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، مساء الإثنين، إنه كان هناك نشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اليومين الماضيين، على المستويين الدبلوماسي والثنائي، وأيضا على المستوى المتعدد الأطراف مع عدد من قادة الدول، وذلك خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 73.

وأشار راضي -خلال مداخلة هاتفية مع قناة (دي م سي) الفضائية- إلى أن معظم السياسيين ورؤساء الدول الذين التقى بهم الرئيس السيسي، أشادوا بما حققته مصر من إنجازات، مضيفا أن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، أشادت أيضا -خلال لقائها الرئيس السيسي- بالجهود التي قامت به مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية والخطوات الجريئة والإصلاحية في المجال التنموي وسد عجز الموازنة وانخفاض معدل التضخم وما إلى ذلك من مؤشرات اقتصادية إيجابية تحققت خلال فترة قياسية من الزمن.

وأوضح أن الرئيس السيسي حضر، أمس، عشاء العمل الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي وشارك فيه عدد من رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية والعاملة في مختلف القطاعات.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية " يعتبروا أن مصر نموذج يحتذى به سواء في استعادة الأمن والإصلاح والتجاوب مع برامج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكذلك على المستوى الداخلي في المشروعات التنموية الكبرى التي أنجزت والتي أصبح كل العالم يشعر بها ويتابعها بإعجاب شديد".

ولفت راضي -خلال حديثه- إلى الإصلاحات والنجاحات الكبيرة التي حققتها مصر في استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وكذلك في ضبط الحدود والتحسن في القضاء على الهجرة غير الشرعية عبر أراضي مصر حيث أنه لم تسجل حالة واحدة منذ عام 2016.

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