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    وزير التموين يحذر البقالين: عدم حصول المواطن على إيصال "جريمة"

    12:10 ص الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
    وزير التموين يحذر البقالين: عدم حصول المواطن على إيصال "جريمة"

    الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

    كتبت- سحر عزام:

    قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن السلع المقدمة عبر البطاقات التموينية جيدة، وكل مواطن يجد سلعة غير مستوفية للشروط عليه تقديم شكوى في مكتب التموين، أوعبر الرقم المختصر 19280، ولا يستلم السلعة.

    وأضاف "المصيلحي" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc"، الإثنين، أن المواطن عليه استلام إيصال من بقال التموين، مدون عليه الكميات والأسعار، وأن عدم منح بعض بقالي التموين إيصالات للمواطنين يعد جريمة، وعقوبتها سحب الرخصة من البقال.

    وتابع، أن الدعم أحد أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية، للفئات غير القادرة، وأن تصحيح البيانات لا يعد رفاهية، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه بدون أي فاقد.

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